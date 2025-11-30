SpaceX запустила польські супутники подвійного призначення з Каліфорнії

З космічної бази Ванденберг у Каліфорнії успішно запустили ракету Falcon 9 із польськими супутниками подвійного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

На борту місії перебувають 140 вантажів, серед яких п’ять польських супутників: MikroSAR від польсько-фінської компанії ICEYE, сузір’я з трьох супутників PIAST та наносупутник компанії SatRev із Вроцлава.

Супутник MikroSAR використовує технологію синтетичної апертури, що дозволяє вести моніторинг поверхні Землі за допомогою радарів. Система забезпечує постійне спостереження за стратегічними об’єктами, включно з військовою, транспортною та енергетичною інфраструктурою, Балтійським морем та державними кордонами.

У разі війни супутник може використовуватися для розвідки, відстеження переміщень військ, виявлення прихованої техніки та оцінки руйнувань.

Створення супутника стало результатом угоди, підписаної у травні між Міністерством національної оборони Польщі, консорціумом ICEYE та Військовими закладами зв’язку №1.