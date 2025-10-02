OpenAI обошла SpaceX и достигла рекордной стоимости среди стартапов, - FT
OpenAI завершила сделку, которая оценивает компанию в 500 млрд долларов. Это позволяет ей обойти SpaceX Илона Маска и стать самой дорогой частной компанией в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Продажа вторичных акций дает нынешним и бывшим сотрудникам OpenAI возможность продать примерно 6,6 млрд долларов своих акций, сообщил человек, близкий к компании.
В июле SpaceX Илона Маска оценивалась инвесторами в 400 млрд долларов.
Ранее OpenAI оценивалась в 300 млрд долларов в рамках финансирования на 40 млрд долларов, которое возглавила японская группа SoftBank в марте.
Через несколько месяцев после этого руководство начало обсуждать с инвесторами продажу акций сотрудников по значительно более высокой оценке, сообщили источники, знакомые с планами стартапа.
Кто приобрел акции
Сотрудники продали свои акции инвесторам, включая Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T Rowe Price, сообщил источник.
OpenAI позволила сотрудникам продать до 10 млрд долларов своих акций, но многие решили не продавать, отметил источник, объяснив это уверенностью сотрудников в будущем компании. По словам собеседника, инвесторы хотели приобрести акции на сумму более 10 млрд долларов.
Спрос на искусственный интеллект
Продажа акций демонстрирует высокий интерес инвесторов к стартапам в сфере ИИ. Инвесторы вкладываются в перспективные компании в надежде, что ведущая компания отрасли в итоге будет оценена в триллионы долларов.
В прошлом месяце производитель чипов Nvidia объявил о планах инвестировать до 100 млрд долларов в OpenAI в обмен на использование стартапом до 10 гигаватт вычислительных мощностей с применением AI-чипов Nvidia.
Финансовые показатели OpenAI
С момента запуска чат-бота ChatGPT в конце 2022 года ежегодный повторяющийся доход OpenAI - показатель ожидаемых доходов от подписок, часто используемый стартапами - вырос до 12 млрд долларов.
Компания прогнозирует, что к концу 2025 года ежегодный повторяющийся доход превысит 20 млрд долларов, сообщил человек, знакомый с финансовыми показателями OpenAI.
Разница между частной и публичной компанией
Частная компания - это организация, акции которой принадлежат ограниченному числу инвесторов, таких как основатели, венчурные капиталисты или частные инвесторы. Эти акции не торгуются на фондовых рынках, и компания не обязана раскрывать финансовую информацию широкой публике. Частные компании часто имеют более гибкую структуру управления и меньшее количество регулирующих требований.
Публичная компания - это организация, чьи акции размещены на фондовых биржах и доступны для покупки широкой публикой. Публичные компании обязаны соблюдать строгие требования к отчетности и раскрытию информации, что обеспечивает прозрачность для инвесторов. Они могут привлекать капитал через продажу акций или облигаций на финансовых рынках.
Крупнейшие публичные компании
По состоянию на сентябрь 2025 года, крупнейшими компаниями мира по рыночной капитализации являются:
NVIDIA - рыночная капитализация составляет 3,3 трлн долларов. NVIDIA продолжает доминировать в сегменте графических процессоров и вычислительных платформ для искусственного интеллекта
Apple - рыночная капитализация составляет 3,0 трлн долларов. Компания продолжает доминировать в сфере потребительских технологий, благодаря устойчивому спросу на iPhone и сервисные подписки.
Microsoft - рыночная капитализация около 2,8 трлн доллраов Microsoft укрепляет свои позиции в облачных сервисах и корпоративном программном обеспечении, а также активно развивает искусственный интеллект