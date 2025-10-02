OpenAI обошла SpaceX и достигла рекордной стоимости среди стартапов, - FT

OpenAI завершила сделку, которая оценивает компанию в 500 млрд долларов. Это позволяет ей обойти SpaceX Илона Маска и стать самой дорогой частной компанией в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Продажа вторичных акций дает нынешним и бывшим сотрудникам OpenAI возможность продать примерно 6,6 млрд долларов своих акций, сообщил человек, близкий к компании.

В июле SpaceX Илона Маска оценивалась инвесторами в 400 млрд долларов.

Ранее OpenAI оценивалась в 300 млрд долларов в рамках финансирования на 40 млрд долларов, которое возглавила японская группа SoftBank в марте.

Через несколько месяцев после этого руководство начало обсуждать с инвесторами продажу акций сотрудников по значительно более высокой оценке, сообщили источники, знакомые с планами стартапа.

Кто приобрел акции

Сотрудники продали свои акции инвесторам, включая Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T Rowe Price, сообщил источник.

OpenAI позволила сотрудникам продать до 10 млрд долларов своих акций, но многие решили не продавать, отметил источник, объяснив это уверенностью сотрудников в будущем компании. По словам собеседника, инвесторы хотели приобрести акции на сумму более 10 млрд долларов.

Спрос на искусственный интеллект

Продажа акций демонстрирует высокий интерес инвесторов к стартапам в сфере ИИ. Инвесторы вкладываются в перспективные компании в надежде, что ведущая компания отрасли в итоге будет оценена в триллионы долларов.

В прошлом месяце производитель чипов Nvidia объявил о планах инвестировать до 100 млрд долларов в OpenAI в обмен на использование стартапом до 10 гигаватт вычислительных мощностей с применением AI-чипов Nvidia.

Финансовые показатели OpenAI

С момента запуска чат-бота ChatGPT в конце 2022 года ежегодный повторяющийся доход OpenAI - показатель ожидаемых доходов от подписок, часто используемый стартапами - вырос до 12 млрд долларов.

Компания прогнозирует, что к концу 2025 года ежегодный повторяющийся доход превысит 20 млрд долларов, сообщил человек, знакомый с финансовыми показателями OpenAI.