ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

SpaceX запустила Falcon 9 із супутником зв'язку для Південної Кореї

США, Вівторок 21 липня 2020 06:45
SpaceX запустила Falcon 9 із супутником зв'язку для Південної Кореї
Фото: ракета SpaceX (popularmechanics.com)
Автор: Артур Родивилов

Ракета Ілона Маска вивела на орбіту військовий супутник

Американська компанія SpaceX Ілона Маска провела запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником зв'язку. Запущений супутник призначається для потреб південнокорейських військових.

Про це повідомляється на сайт компанії.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді, о 17:30 за часом Східного узбережжя США (00:30 за київським часом).

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 через вісім з половиною хвилин після старту вчинила керовану посадку на плавучій платформі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

В кінці травня цю першу щабель ракети використовували для запуску корабля Crew Dragon з астронавтами Даг Херлі і Робертом Бенкеном до Міжнародної космічної станції.

Зазначимо, корабель Crew Dragon з американськими астронавтами на борту долетів до Міжнародної космічної станції о 17:16 за Києвом на наступний день після запуску - 31 травня.

Нагадаємо, 23 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX в сьоме вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

У загальному SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Falcon 9SpaceXИлон Маск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся