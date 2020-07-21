SpaceX запустила Falcon 9 із супутником зв'язку для Південної Кореї

Фото: ракета SpaceX (popularmechanics.com)

Ракета Ілона Маска вивела на орбіту військовий супутник

Американська компанія SpaceX Ілона Маска провела запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником зв'язку. Запущений супутник призначається для потреб південнокорейських військових.

Про це повідомляється на сайт компанії.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді, о 17:30 за часом Східного узбережжя США (00:30 за київським часом).

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 через вісім з половиною хвилин після старту вчинила керовану посадку на плавучій платформі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

В кінці травня цю першу щабель ракети використовували для запуску корабля Crew Dragon з астронавтами Даг Херлі і Робертом Бенкеном до Міжнародної космічної станції.

Зазначимо, корабель Crew Dragon з американськими астронавтами на борту долетів до Міжнародної космічної станції о 17:16 за Києвом на наступний день після запуску - 31 травня.

Нагадаємо, 23 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX в сьоме вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

У загальному SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.