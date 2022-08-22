Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink

Україна отримала ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністру цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу .

Він зазначив, що зараз проходить розподіл терміналів. Частину з них відправлять на медичну та енергетичну сфери. Нова партія станцій Starlink була закуплена Польщею.

"Ми не витрачали на це коштів. Це все сплачували наші польські колеги і профінансували підтримку Starlink. Це великі кошти, ому що великий об'єм трафіку проходить", - підкреслив Федоров.

За словами міністра, наразі Україна має близько 18 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.