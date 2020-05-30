Шанси 50%: запуск корабля SpaceX на МКС можуть знову відкласти

Фото: запуск корабля SpaceX можуть перенести (nasa.gov)

Погода може перешкодити запустити корабель Dragon Crew

Запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) знову можуть відкласти. Погодні умови можуть перешкодити запуску 30 травня з ймовірністю 50%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті бази ВПС США на мисі Канаверал.

Повідомляється, що в районі запуску корабля Crew Dragon існує ймовірність 50% того, що погодні умови не дозволять відправити корабель на МКС сьогодні, 30 травня. Крім того, у 40% оцінюється ймовірність зриву запуску і на наступний день.

Зазначимо, раніше директор NASA Джим Брайденстайн заявив, що ще немає конкретного часу запуску Crew Dragon, а також не виключив перенесення старту. Він також зазначив, що оцінити можливість польоту мають вранці.

Нагадаємо, спочатку політ був запланований на 27 травня, проте через погодні умови місія була скасована.

SpaceX може стати першою комерційною компанією, яка доставить американських астронавтів на МКС, на навколоземну орбіту повинні відправитися досвідчені 49-річний Боб Бенкен і 53-річний Дуглас Херлі.

До цього польоти кораблів компанії Ілона Маска були безпілотними і доставляли на МКС тільки вантажі.

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Автор: РБК-Україна