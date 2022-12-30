Украина получила новую партию модулей Starlink

Украина получила новую партию терминалов спутникового интернет Starlink. Их передадут для поддержки медицинской и энергетической сферы, а также в "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что это уже третья партия Starlink, полученная Украиной от Польши. Ожидается, что к концу января прибудут остальные модули из большой партии.

Шмыгаль поблагодарил польское правительство и премьера Матеуша Моравецкого за помощь.

"Благодарим партнеров и друзей из Польши, которые поддерживают нас в борьбе за свободу", - отметил он.

Фото: Украина получила очередную партию Starlink (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина заключила соглашение и получит около 10 тысяч терминалов Starlink.

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