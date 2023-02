SpaceX вывела на орбиту спутник связи: видео запуска ракеты

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Во время операции многократная степень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на автономный беспилотный корабль Just Read the Instructions.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/pULkVL0dYi