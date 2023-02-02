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SpaceX вывела на орбиту еще более 50 спутников Starlink: видео

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Четверг 02 февраля 2023 16:59
SpaceX вывела на орбиту еще более 50 спутников Starlink: видео Фото: SpaceX вывела на орбиту еще более 50 спутников Starlink (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск спутников системы Starlink в космос. На этот раз вывела на околоземную орбиту еще 53 единицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 09:43 по Киеву из стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Уже через час после начала операции первая многократная степень ракеты-носителя приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

В настоящее время на орбите находятся более 3,8 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя, однако более 3,5 тысяч аппаратов продолжают работу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только недавно SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 49 спутников в системе Starlink. Также недавно компания запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников.

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