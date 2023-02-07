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SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку: відео запуску ракети

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Вівторок 07 лютого 2023 12:56
SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку (wikimedia by SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту іспанський супутник зв'язку Amazonas Nexus від компанії Hispasat.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети Falcon 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

Під час операції багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на автономний безпілотний корабель Just Read the Instructions.

Геостаціонарний супутник, який розробила компанія Thales Alenia Space, призначений для надання послуг зв'язку на обох американських континентах і в Атлантиці, зокрема для повітряних і морських суден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно компанія Маска здійснила черговий запуск супутників системи Starlink у космос.

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