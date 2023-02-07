SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку: відео запуску ракети
Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту іспанський супутник зв'язку Amazonas Nexus від компанії Hispasat.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Запуск ракети Falcon 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.
Liftoff! pic.twitter.com/XMKaD3cv1j— SpaceX (@SpaceX) February 7, 2023
Під час операції багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на автономний безпілотний корабель Just Read the Instructions.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/pULkVL0dYi— SpaceX (@SpaceX) February 7, 2023
Геостаціонарний супутник, який розробила компанія Thales Alenia Space, призначений для надання послуг зв'язку на обох американських континентах і в Атлантиці, зокрема для повітряних і морських суден.
Deployment of @Hispasat’s Amazonas Nexus confirmed pic.twitter.com/jx7uE82UmL— SpaceX (@SpaceX) February 7, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно компанія Маска здійснила черговий запуск супутників системи Starlink у космос.
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