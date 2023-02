SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку: відео запуску ракети

Запуск ракети Falcon 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

Під час операції багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на автономний безпілотний корабель Just Read the Instructions.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/pULkVL0dYi