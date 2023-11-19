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SpaceX вывела на орбиту еще более 20 спутников Starlink: видео запуска ракеты

США, Воскресенье 19 ноября 2023 04:02
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SpaceX вывела на орбиту еще более 20 спутников Starlink: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания SpaceX запустила на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink в субботу, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космической станции во Флориде 7 часов по киевскому времени. 23 спутника Starlink были развернуты на низкой околоземной орбите примерно через 65,5 минут после старта.

Первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю для вертикальной посадки примерно через 8,5 минут после запуска. Согласно описанию миссии, это был 11-й запуск и посадка первой ступени этой ракеты.

Запуск стал первой из двух запланированных миссий Starlink в эти выходные. SpaceX также намерен отправить 22 широкополосных спутника с калифорнийской космической базы Ванденберг в воскресенье 19 ноября.

Миссии SpaceX Starlink

Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

24 сентября компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту очередную партию из 22 миниспутников системы Starlink.

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