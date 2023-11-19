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SpaceX вивела на орбіту ще понад 20 супутників Starlink: відео запуску ракети

США, Неділя 19 листопада 2023 04:02
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SpaceX вивела на орбіту ще понад 20 супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія SpaceX запустила на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink у суботу, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з космічної станції в Флориді 07:00 за київським часом. 23 супутники Starlink були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65,5 хвилин після старту.

Перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8,5 хвилин після запуску. Згідно з описом місії, це був 11-й запуск і посадка першого ступеня цієї ракети.

Запуск став першою з двох запланованих місій Starlink на ці вихідні. SpaceX також має на меті відправити 22 широкосмугові супутники з каліфорнійської космічної бази Ванденберг у неділю 19 листопада.

Місії SpaceX Starlink

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.

24 вересня компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутників системи Starlink.

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