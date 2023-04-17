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SpaceX отменила первый запуск в космос корабля Starship

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Понедельник 17 апреля 2023 16:45
SpaceX отменила первый запуск в космос корабля Starship Фото: SpaceX отменила первый запуск в космос корабля Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Иван Носальский

Компания SpaceX не смогла провести сегодня, 17 апреля, первый запуск ракетной системы Starship в космос. Она предназначена для доставки людей на Марс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.

"Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний. Команда работает над следующей доступной возможностью", - сказано в сообщении компании.

При этом команда корабля Starship утверждает, что, несмотря на отсутствие полета, она будет рассматривать такое событие как "генеральную репетицию".

Владелец SpaceX Илон Маск рассказал, что причиной отмены полета в космос ракетной системы стало замерзание клапана давления.

"Сегодня мы многому научились, сейчас выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", - добавил Маск.

Напомним, ранее стало известно, что на 17 апреля компания SpaceX Илона Маска запланировала осуществить первую попытку запуска в космос интегрированного корабля Starshiр.

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