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SpaceX втратила зв'язок з трьома супутниками Starlink

Новини » Телеком & IT    30.06.2019 - 16:26
SpaceX втратила зв'язок з трьома супутниками Starlink
Ілюстративне фото (REUTERS)

Втрачені супутники впродовж року впадуть на Землю

Щонайменше три супутники з 60, запущених компанією Ілона Маска SpaceX в рамках проекту Starlink, перестали виходити на зв'язок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buisness Insider.

Як повідомив представник компанії SpaceX, три супутники, запущені в рамках проекту зі створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку, перестали виходити на зв'язок з центром керування.

Він додав, що супутники "більше не працюють" та "поступово сходитимуть з орбіти" та впадуть на землю впродовж року.

Зазначається, що вже 45 супутників Starlink вийшли на кінцеву орбіту, інші наразі  не досягли заданої орбіти.

Нагадаємо, 23 травня американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink. Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида, о 22:30 за місцевим часом. Це була вже третя спроба, оскільки раніше запуск кілька разів переносився.

РБК-Україна писало, що лабораторія реактивного руху Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провела успішне випробування вертольота, який планують відправити на Марс.

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