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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Starlink

Новости » Телеком & IT    30.06.2019 - 16:26
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками Starlink
Иллюстративное фото (REUTERS)

Потерянные спутники в течение года упадут на Землю

По меньшей мере три спутника с 60, запущенных компанией Илона Маска SpaceX в рамках проекта Starlink, перестали выходить на связь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buisness Insider.

Как сообщил представитель компании SpaceX, три спутника, запущены в рамках проекта по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика, перестали выходить на связь с центром управления.

Он добавил, что спутники "больше не работают" и "постепенно будут сходить с орбиты" и упадут на землю в течение года.

Отмечается, что уже 45 спутников Starlink вышли на конечную орбиту, другие пока что не достигли заданной орбиты.

Напомним, 23 мая американская компания по производству космической техники SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени. Это была уже третья попытка, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

РБК-Украина писало, что лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки (NASA) провела успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

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