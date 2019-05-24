SpaceX успішно запустила ракету з 60 інтернет-супутниками

Фото: ракета Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Раніше запуск кілька разів переносився

Американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX вночі в четвер, 23 травня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Twitter.

Супутники, призначені для створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку.

Згідно з повідомленням компанії, ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида, о 22:30 за місцевим часом (5:30 24 травня по Києву).

У SpaceX повідомили, що супутники будуть виведені на орбіту на висоті 440 км приблизно через одну годину і дві хвилини після запуску, після чого досягнуть заданої висоти 550 км, використовуючи двигуни малої тяги.

Це була вже третя спроба, оскільки раніше запуск кілька разів переносився.

Нагадаємо, перший старт ракети повинен був відбутися 15 травня о 23:00 за часом Східного узбережжя США, проте його перенесли на добу через несприятливі погодні умови. 16 травня запуск знову був перенесений через необхідність оновлення програмного забезпечення супутників.