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Знову не полетів. SpaceX перенесла випробування корабля Starship

Новость на русском → Техас, Понеділок 29 березня 2021 19:25
Знову не полетів. SpaceX перенесла випробування корабля Starship Фото: випробування корабля Starship знову перенесли (flickr.com spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX знову перенесла випробування прототипу космічного корабля Starship. Цей корабель призначений для польотів з пасажирами на Місяць та Марс.

Про скасування випробувань написав Ілон Маск на сторінці у Twitter.

Як пояснив винахідник, SpaceX сьогодні не встигла отримати дозвіл на тестовий політ від Управління цивільної авіації Сполучених Штатів.

"Інспектор FAA не встиг вчасно зв'язатися зі Starbase. Запуск відбудеться не раніше, ніж завтра", - повідомив Маск.

Знову не полетів. SpaceX перенесла випробування корабля Starship

Нагадаємо, в рамках випробувань корабель Starship має піднятися на висоту 10 кілометрів та після цього здійснити посадку. Це вже 11 прототип корабля Starship.

Випробувальний політ цього прототипу планувався ще у п'ятницю, 26 березня, але його скасували через несприятливі погодні умови.

Випробування восьмого, дев'ятого та десятого прототипів закінчувалися вибухом, хоча, у випадку з прототипом SN10, вибухом після вдалої посадки.

Пізніше Ілон Маск пояснив, чому прототип корабля вибухнув після, здавалося б, вдалої посадки.

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