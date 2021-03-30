SpaceX знову спробує запустити корабель для польотів на Марс. Трансляція

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX сьогодні знову спробує провести випробування 11-го прототипа корабля Starship. Запуск планується, попри туман в районі випробувань.

У рамках випробувань прототипу SN11 його запуск планується на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик. Вихід прототипу корабля Starship на земну орбіту поки не планується.

Напередодні SpaceX провела вогневі випробування двигуна прототипу SN11 після заміни. Двигун довелося замінити після пошкодження під час попередніх вогневих випробувань.

SpaceX вже декілька разів переносила випробування одинадцятого прототипу Starship. Скачок SN11 мав відбутися ще минулої п'ятниці, але його скасували через погану погоду.