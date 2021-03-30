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SpaceX знову спробує запустити корабель для польотів на Марс. Трансляція

Новость на русском → Техас, Вівторок 30 березня 2021 15:57
SpaceX знову спробує запустити корабель для польотів на Марс. Трансляція Фото: SpaceX проведе випробування корабля Starship (flickr/com spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX сьогодні знову спробує провести випробування 11-го прототипа корабля Starship. Запуск планується, попри туман в районі випробувань.

Випробування корабля транслюються у Youtube.

У рамках випробувань прототипу SN11 його запуск планується на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик. Вихід прототипу корабля Starship на земну орбіту поки не планується.

Напередодні SpaceX провела вогневі випробування двигуна прототипу SN11 після заміни. Двигун довелося замінити після пошкодження під час попередніх вогневих випробувань.

SpaceX вже декілька разів переносила випробування одинадцятого прототипу Starship. Скачок SN11 мав відбутися ще минулої п'ятниці, але його скасували через погану погоду.

Нагадаємо, вчора компанія SpaceX не встигла отримати дозвіл від Управління цивільної авіації США.

Як відомо, випробування 8, 9 та 10 прототипів закінчувалися вибухом, хоча, у випадку з прототипом SN10, вибухом після вдалої посадки.

Пізніше Маск пояснив, чому 11-й прототип корабля вибухнув після вдалої посадки.

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