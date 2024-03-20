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SpaceX поделится с другими компаниями ключевой технологией Starlink: в чем причина

Среда 20 марта 2024 04:46
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SpaceX поделится с другими компаниями ключевой технологией Starlink: в чем причина Фото: SpaceX поделится с другими компаниями ключевой технологией Starlink (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компания SpaceX начала продавать спутниковые лазеры, которые используются для быстрой связи в космосе, сторонним фирмам, чтобы повысить собственную прибыль.

Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тысячи спутников Starlink компании SpaceX на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные связи для передачи данных друг другу в космосе со скоростью света, что позволяет сети предлагать интернет-покрытие по всему миру с небольшим количеством наземных базовых станций.

"Мы реализуем это с нашей новой миссией Polaris Dawn, которая начнется этим летом на капсуле Dragon", - сказал Шотвелл, имея в виду предстоящий полет частного астронавта на космической капсуле компании Dragon.

Отмечается, что в SpaceX решили продавать компоненты космических кораблей, чтобы диверсифицировать доходы и накопить денежные средства для финансирования более крупных капиталоемких проектов. SpaceX разрабатывает и тестирует свою ракету Starship следующего поколения, которая будет дешевле, но гораздо мощнее, чем действующая Falcon 9.

"Обычно мы не продаем компоненты, так что для нас это в новинку", - добавила Шотвелл.

Starlink у россиян на фронте

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что российские солдаты в Украине используют терминалы Starlink. Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом владелец SpaceX Илон Маск в ответ на такую информацию подчеркнул, что официально терминалы России никто не продавал. В то же время у российских оккупантов наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

Вскоре в Министерстве цифровой трансформации заявили, что нашли способ отключить Starlink у россиян и предложили его компании SpaceX.

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