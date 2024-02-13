У оккупантов остаются проблемы со связью, несмотря на использование Starlink, - ГУР

У российских оккупантов все так же наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что Россия получает терминалы Starlink не официально. Для этого они используют так называемый “параллельный импорт”, то-есть фактически контрабанду, когда через третьи страны организовываются фирмы-прокладки для покупки Starlink.

По словам представителя ГУР, в последнее время оккупанты начали более массово использовать терминалы спутникового интернета компании SpaceX.

"Тем не менее у врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но показывает на весь мир, что "вторая армия мира" не может обойтись без украденных Starlink", - добавил Юсов.

Starlink у оккупантов

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что российские солдаты в Украине используют терминалы Starlink.

Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом владелец SpaceX Илон Маск в ответ на такую информацию подчеркнул, что официально терминалы России никто не продавал.