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NASA планує висадити першу жінку на Місяць до кінця десятиліття

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 09:19
NASA планує висадити першу жінку на Місяць до кінця десятиліття Фото: Чарлі Блеквелл-Томпсон (flickr)
Автор: РБК-Україна

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA планує висадити першу жінку на Місяць до кінця поточного десятиліття. Перша жінка ступить на Місяць в рамках космічної програми "Артеміда".

Про це повідомляє CBS.

Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон розповіла, що членами програми "Артеміда", в рамках якої планується місія, будуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

Вона зазначила, що жінки в NASA пройшли довгий шлях, проте набагато далі вони підуть, "якщо ракета, яку вони будують, зможе доставити першу представницю їх статі на Місяць".

За її словами, повернення до вивчення супутника Землі дозволить отримати різні цінні знання та дати безліч наукових відкриттів.

Раніше повідомлялося, що марсохід Perseverance сів на Червону планету 18 лютого. Апарат буде вивчати геологію Марса і історію його еволюції, а також шукати сліди можливого давнього життя.

Пізніше NASA опублікувало перше відео з Марса. На ньому зафіксована посадка марсохода на планету.

Додамо, що Perseverance вперше після посадки проїхався по Марсу. Проте поїздка була недовгою і одноманітною.

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