NASA про повернення людей на Місяць в 2024: це більше не реально
Виконувач обов'язків директора NASA Стів Юрчик заявив, що космічне агентство більше не вважає реальним повернення астронавтів на Місяць у 2021 році. NASA планує переглянути космічну програму "Артеміда".
За словами в.о. директора NASA, проблемним питання є фінансування програми.
"Мета висадки на Місяць у 2024 році може більше не бути реальною через асигнування за останні два роки, які не забезпечили достатнього фінансування, щоб зробити 2024 рік досяжним. У світлі цього ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед", - пояснив він.
Юрчик додав, що адміністрація нового президента Джо Байдена підтримує цілі програми "Артеміда".
"Адміністрація підтримує цілі програми "Артеміда", і ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Ми повністю маємо намір підтримувати спадкоємність мети програми", - наголосив керівник NASA.
Нагадаємо, американське космічне агентство планувало повернути людей на Місяць у 2024 році. Це мало стати одним з кроків до майбутньої експедиції на Марс. Більше про програму - в матеріалі "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".
Додамо, нещодавно Пентагон та NASA домовилися про співпрацю в космосі. Військові можуть охороняти американські космічні бази.