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SpaceX запустить кілька місій для NASA

США, Неділя 27 вересня 2020 06:03
SpaceX запустить кілька місій для NASA
Фото: ракета SpaceX (twitter.com/SpaceX)
Автор: РБК-Україна

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 має доставити на орбіту чергову партію дослідних апаратів. Попередньо ракета з GPS III Space Vehicle 04, стартує 29 вересня.

Про це повідомляється у Twitter компанії SpaceX.

"Випробування статичного запуску двигунів завершено. Попередньо Falcon 9 з GPS III Space Vehicle 04, стартує 29 вересня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, американське космічне агентство NASA обрало компанію SpaceX для запуску місії IMAP, яка допоможе вченим краще зрозуміти межі геліосфери, а також магнітних бар'єрів у Сонячній системі.

Як повідомили в NASA, запуск місії запланований з використанням ракетоносія Falcon-9 компанії SpaceX у 2024 році.

"Місія IMAP планується до запуску в жовтні 2024 року на ракеті Falcon 9 Full Thrust зі стартового комплексу 40 на мисі Канаверал у Флориді", - зауважили в космічному агентстві США.

Крім того, ракетоносій має вивести в космос ще кілька супутників, у тому числі з Місячної програми NASA, метеорологічні супутники, а також геліофізичні дослідницькі станції.

Загальна вартість запуску супутників становить приблизно 109,4 млн доларів, що включає сам запуск, а також інші витрати, пов'язані з місіями.

Зазначимо, що 18 вересня SpaceX планувала здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників, але через погану погоду в районі приземлення першого ступеня Falcon 9 запуск досі не відбувся.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів на Марс.

Додамо, що запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".

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