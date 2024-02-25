SpaceX Маска мог заблокировать интернет на Тайване, нарушив сделку с правительством США, - WSJ

Американский конгрессмен Майк Галлахер направил письмо Илону Маску, поскольку источники сообщили возглавляемому им комитету, что спутниковый интернет неактивен на Тайване.

"SpaceX, возможно, прекращает предоставлять услуги широкополосного доступа к интернету на Тайване и вокруг него, возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США", - написал Галлахер в письме, которое получило в распоряжение WSJ.

Конгрессмен выразил обеспокоенность, включая о военном персонале США в случае "китайской военной агрессии против Тайваня".

По данным издания, Тайвань использует военные спутники Starshield от SpaceX, предоставляющие услуги разведывательным и военным ведомствам.

Правительство США потратило на этот проект более 100 млн долларов. Конгрессмен требует предоставить информацию о работе спутников до 8 марта.

РФ использует Starlink на войне

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил, что случаи использования войсками РФ Starlink были зафиксированы. По его словам, это начинает набирать системный характер.

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте, а Министерство цифровой трансформации предложило Маску решение для поиска Starlink.