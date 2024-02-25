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SpaceX Маска мог заблокировать интернет на Тайване, нарушив сделку с правительством США, - WSJ

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американская компания SpaceX Илона Маска могла заблокировать спутниковый интернет на Тайване. Это является нарушением соглашения с правительством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американский конгрессмен Майк Галлахер направил письмо Илону Маску, поскольку источники сообщили возглавляемому им комитету, что спутниковый интернет неактивен на Тайване.

"SpaceX, возможно, прекращает предоставлять услуги широкополосного доступа к интернету на Тайване и вокруг него, возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США", - написал Галлахер в письме, которое получило в распоряжение WSJ.

Конгрессмен выразил обеспокоенность, включая о военном персонале США в случае "китайской военной агрессии против Тайваня".

По данным издания, Тайвань использует военные спутники Starshield от SpaceX, предоставляющие услуги разведывательным и военным ведомствам.

Правительство США потратило на этот проект более 100 млн долларов. Конгрессмен требует предоставить информацию о работе спутников до 8 марта.

РФ использует Starlink на войне

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил, что случаи использования войсками РФ Starlink были зафиксированы. По его словам, это начинает набирать системный характер.

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте, а Министерство цифровой трансформации предложило Маску решение для поиска Starlink.

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Соединенные Штаты АмерикиТайваньSpaceXStarlinkИлон Маск