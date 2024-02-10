Действительно ли у россиян появились Starlink: что говорят в ГУР
Главное управление разведки подтвердило использование россиянами Starlink на прифронтовых территориях Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.
"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - заявил Юсов.
Россия использует Starlink
Напомним, мы писали, что, по данным американского издания Defense One, Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине.
По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.
Второй источник в свою очередь подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет.
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