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Действительно ли у россиян появились Starlink: что говорят в ГУР

Украина, Суббота 10 февраля 2024 20:59
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Действительно ли у россиян появились Starlink: что говорят в ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

Главное управление разведки подтвердило использование россиянами Starlink на прифронтовых территориях Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - заявил Юсов.

Россия использует Starlink

Напомним, мы писали, что, по данным американского издания Defense One, Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

Второй источник в свою очередь подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет.

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