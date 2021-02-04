SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту. Їх вже більше тисячі

Фото: запуск ракети Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

Американська компанія Ілона Маска SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет зв'язку Starlink. Тепер на орбіті знаходиться 1023 космічних апаратів системи Starlink.

Трансляція запуску супутників велася на каналі NASA в YouTube.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, був здійснений у четвер, 4 січня, з комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

Це вже 18-й виведення на орбіту групи супутників Starlink. Перший запуск був здійснений ще в травні 2019 року. Компанія SpaceX розраховує розгортання на орбіті групу з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, для покриття інтернетом всій території Землі.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Нагадаємо, в кінці січня SpaceX провела запуск місії Transporter-1 з рекордною кількістю супутників. Всього на орбіту були виведені 143 супутника.

Також РБК-Україна писало, що SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління Космічних сил США. Цей супутник замінить існуючу систему глобального позиціонування.