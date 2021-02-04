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SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту. Їх вже більше тисячі

США, Четвер 04 лютого 2021 10:15
SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту. Їх вже більше тисячі
Фото: запуск ракети Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Ілона Маска SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет зв'язку Starlink. Тепер на орбіті знаходиться 1023 космічних апаратів системи Starlink.

Трансляція запуску супутників велася на каналі NASA в YouTube.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, був здійснений у четвер, 4 січня, з комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

Це вже 18-й виведення на орбіту групи супутників Starlink. Перший запуск був здійснений ще в травні 2019 року. Компанія SpaceX розраховує розгортання на орбіті групу з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, для покриття інтернетом всій території Землі.

Нагадаємо, в кінці січня SpaceX провела запуск місії Transporter-1 з рекордною кількістю супутників. Всього на орбіту були виведені 143 супутника.

Також РБК-Україна писало, що SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління Космічних сил США. Цей супутник замінить існуючу систему глобального позиціонування.

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