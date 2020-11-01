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SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління

Неділя 01 листопада 2020 11:39
SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління
Фото: Falcon 9 (spacex.com)
Автор: Олександр Білоус

Супутники GPS третього покоління замінить існуючу систему глобального позиціонування

Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління Космічних сил США. Ракета Falcon 9 стартує з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на мисі Канаверал у Флориді.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як наголошується в повідомленні, після поділу ступенів SpaceX посадить першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в Атлантичному океані. Космічний апарат розгорнеться на орбіті приблизно через 1 годину 29 хвилин після старту.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Центр космічних і ракетних систем (SMC) Космічних сил США оголосив про угоду з SpaceX про майбутні місії по запуску космічних апаратів в цілях національної безпеки (NSSL).

Цей супутник повинен бути запустити на орбіту 3 жовтня, проте старт скасували за 2 секунди до кінця відліку через проблеми з двигуном. Всього на орбіту планується запустити 32 супутники GPS третього покоління. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Зараз на орбіті знаходяться вже три таких супутники.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 жовтня компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту чергову партію супутників. Зокрема, 60 супутників доставила ракета-носій Falcon 9 для роздачі інтернету Starlink.

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