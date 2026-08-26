100 миллиардов долларов в космос: SpaceX строит мегабазу для Starship

Новый комплекс площадью более 50 тысяч гектаров разработан для обеспечения высокой частоты запусков космических кораблей.

Приоритеты

Площадка в Луизиане предназначена для поддержки тысяч ежегодных миссий Starship на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. Первый запуск с новой базы намечен на 2029 год.

Масштабный проект будет оказывать существенное влияние на региональную экономику:

Прямое создание более 3000 новых рабочих мест.

Создание более 8100 косвенных рабочих мест в сопредельных отраслях.

Средняя заработная плата работников базы будет превышать текущий средний показатель региона на 192 процента.

По данным Агентства экономического развития Луизианы, проект превратит штат в глобальный хаб аэрокосмической отрасли следующего поколения.

Контекст и амбициозные планы

Интересно, что новая площадка разделит название с другим объектом компании на юге Техаса, где жители близлежащей территории официально зарегистрировали населенный пункт под названием Starbase.

Сейчас SpaceX продолжает реализацию масштабных задач, включающих освоение Марса, разработку моделей искусственного интеллекта и вывод дата-центров в космос.

В частности, в Техасе SpaceX и Tesla разворачивают комплекс Terafab стоимостью 16,8 млрд. долларов для производства ШИ-чипов.

Первичное размещение акций (IPO) компании на бирже Nasdaq стало самым большим в истории, и сейчас SpaceX доказывает инвесторам долгосрочную прибыльность своих масштабных инфраструктурных проектов.