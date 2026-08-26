100 миллиардов долларов в космос: SpaceX строит мегабазу для Starship

SpaceX объявила о планах построить свой самый большой космодром Starbase Louisiana стоимостью 100 миллиардов долларов. Площадка будет обслуживать тысячи ежегодных полетов ракеты Starship.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Новый комплекс площадью более 50 тысяч гектаров разработан для обеспечения высокой частоты запусков космических кораблей.
Площадка в Луизиане предназначена для поддержки тысяч ежегодных миссий Starship на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. Первый запуск с новой базы намечен на 2029 год.
Масштабный проект будет оказывать существенное влияние на региональную экономику:
По данным Агентства экономического развития Луизианы, проект превратит штат в глобальный хаб аэрокосмической отрасли следующего поколения.
Интересно, что новая площадка разделит название с другим объектом компании на юге Техаса, где жители близлежащей территории официально зарегистрировали населенный пункт под названием Starbase.
Сейчас SpaceX продолжает реализацию масштабных задач, включающих освоение Марса, разработку моделей искусственного интеллекта и вывод дата-центров в космос.
В частности, в Техасе SpaceX и Tesla разворачивают комплекс Terafab стоимостью 16,8 млрд. долларов для производства ШИ-чипов.
Первичное размещение акций (IPO) компании на бирже Nasdaq стало самым большим в истории, и сейчас SpaceX доказывает инвесторам долгосрочную прибыльность своих масштабных инфраструктурных проектов.