Без спа-зон та рушників: правила роботи басейнів та спортзалів

Вже у понеділок, 1 червня, в рамках послаблення карантину в Україні дозволять знову відкрити басейни та фітнес-центри. Однак діяти такі заклади будуть з певними обмеженнями.

Нові правила роботи басейнів та спортзалів опублікував Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Так, робота басейнів з понеділка буде дозволена для індивідуального відвідування та спортивних тренувань груп 2-го року навчання та старших. У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 осіб, а у випадку тренувань не більше 6. На одній доріжці 25-ти метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань не більше 3.

Також встановлено певні правила для роботи фітнес-центрів:

не більше 1 особи на 10 кв. м під час індивідуальних занять, для групових на 5 кв. м;

у групі не більше 10 осіб, а заняття проводяться за попереднім записом;

одночасне використання роздягалень та душових обмежене до 50%, тобто працюватимуть через одну;

кількість клієнтів у закладі не повинна допускати скупчення у роздягальнях та спортивних зонах;

відстань між тренажерами не менше 2,5 метрів.

Під час карантину забороняється:

використання тканинних рушників;

розміщення рекламних брошур;

робота спа-зон, фітнес-барів та дитячих кімнат;

проведення групових занять для понад 10 осіб та дітей віком до 12 років.

Крім того, персонал та відвідувачі повинні проходити обов'язкове вимірювання температури. Працівники закладів обов'язково повинні мати маски або респіратори.

Нагадаємо, раніше МОЗ дозволив відновити роботу басейнів та спортзалів, а також назвав умови для цього.

Додамо, басейни та спортзали дозволили відкрити з 1 червня в рамках третього етапу послаблення карантину.