Без спа-зон и полотенец: правила работы бассейнов и спортзалов

Бассейны и фитнес-центры заработают уже с 1 июня
Уже в понедельник, 1 июня, в рамках ослабления карантина в Украине разрешат снова открыть бассейны и фитнес-центры. Однако действовать такие заведения будут с определенными ограничениями.
Новые правила работы бассейнов и спортзалов опубликовал Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Так, работа бассейнов с понедельника будет разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше. В 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6. На одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.
Также установлены определенные правила для работы фитнес-центров:
Во время карантина запрещается:
Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры. Работники учреждений обязательно должны иметь маски или респираторы.
Напомним, ранее Минздрав разрешил возобновить работу бассейнов и спортзалов, а также назвал условия для этого.
Добавим, бассейны и спортзалы разрешили открыть с 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина.
Автор: Дмитрий Левицкий