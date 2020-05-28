МОЗ дозволив роботу басейнів, але з обмеженнями

Фото: людина у басейні (pixabay)

У МОЗ назвали 4 умови для роботи басейнів

Міністерство охорони здоров’я опублікувало тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів під час карантину. Функціонування басейнів дозволяється за кількох умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову МОЗ.

Згідно з документом, робота басейнів дозволяється:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;

у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.

Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).

Водночас ще забороняється:

функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення групових занять для дітей віком до 12 років.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував тимчасові рекомендації МОЗу для роботи басейнів під час карантину.

Нагадаємо, у рамках третього етапу послаблення карантину з 1 червня в Україні відновлять роботу фітнес-зали та освітні установи.

Також з 1 червня буде відновлене залізничне сполучення у 6 областях.

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Автор: Роман Калиниченко