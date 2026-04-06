RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

СПА по-карпатски: "водные процедуры" диких свиней попали на фотоловушки (видео)

08:20 06.04.2026 Пн
5 мин
Это не просто развлечения. Зачем кабанам грязевые и водные "ванны"?
aimg Турликьян Татьяна
Дикие свиньи преимущественно ведут ночной образ жизни (фото предоставлено WWF-Украина)

В Карпатах фотоловушки сняли, как дикие свиньи купаются, вычухиваются и держатся стада. Видео получили на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье.

РБК-Украина и WWF-Украина делится редкими кадрами из жизни дикой природы, которая обычно остается незамеченной человеком.

Читайте также: "Призрак леса" из Карпат и Полесья: 10 фактов о рыси, которые вас удивят

Главное:

  • Редкие кадры: фотоловушки зафиксировали, как дикие кабаны купаются в ручьях, чешутся о деревья и передвигаются стадом.
  • Где именно: видео получили на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье в рамках проекта LECA.
  • Зачем кабанам "водные процедуры": грязевые и водные "ванны" помогают кабанам охлаждаться, избавляться от паразитов и ухаживать за кожей.
  • Что это за вид: дикая свинья (кабан дикий, вепрь) - одно из самых распространенных млекопитающих в Украине, всеядное животное, ведущее преимущественно ночной образ жизни.
  • Сезон тишины: с 1 апреля по 15 июня в лесах действуют ограничения, запрещающие шум и вмешательство в жизнь дикой природы.

Развлечения дикой свиноты в Карпатах

На одном из видео кабанчик купается в горном ручье. Кстати, грязевые и водные "ванны" помогают животным охлаждаться, избавляться от паразитов и ухаживать за кожей.

Еще на одном интересном фрагменте можно увидеть, как кабан старательно чешется о кору дерева - способ утолить зуд или очистить щетину от грязи. Дикие кабаны также активно метят территорию, используя мочу, экскременты и секрет желез, чтобы обозначать границы своих владений.

Они также трутся о деревья, оставляя шерсть и запах, а самцы часто делают характерные царапины на коре клыками. Это помогает им коммуницировать, охранять участки и предупреждать других о своем присутствии.

На другом видео можно наблюдать группу кабанов, которые передвигаются вместе и держатся как единое стадо.

Специальные фотоловушки установлены в рамках международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores / Поддержка сосуществования и сохранения карпатских крупных хищников) и используются для научного мониторинга дикой природы.

Благодаря этому удается наблюдать за поведением животных в естественной среде без вмешательства человека.

Группа кабанов, которую зафиксировали в Ужанском национальном природном парке на Закарпатье (фото предоставлено WWF-Украина)

Как живут дикие кабаны

Дикая свинья (Sus scrofa), также известная как кабан дикий или вепрь, является предком большинства современных пород свиней и одним из самых распространенных наземных млекопитающих в мире. В Украине этот вид встречается в Карпатах (до высоты 1800 м), а также в лесной и лесостепной зонах.

"Кабаны ведут преимущественно ночной образ жизни и являются всеядными: основу их рациона составляют плоды, семена, корни и клубни, хотя они могут потреблять и животную пищу. Суточные переходы на кормежку не превышают 5-6 км. Только во время осенних путешествий кабаны могут преодолевать за сутки 20-40 км", - объясняют эксперты Всемирного фонда природы WWF-Украина.

Читайте также: Медвежата в Карпатах попали на видео: уникальные кадры из фотоловушки

Свинья дикая (вепрь) - мощное и выносливое животное с характерной внешностью. Ее тело коренастое, может достигать до 2 метров в длину, высота в холке - до 1,1 м, а вес - до 350 кг (самцы, как правило, значительно больше самок).

Тело покрыто жесткой щетиной, иногда с более тонким подшерстком, хотя в целом мех может быть довольно редким - только хвост имеет короткие волосы.

Окрас варьируется от темно-серого и черного до коричневого, а у многих особей заметны характерные "бакенбарды" и грива на затылке. Молодежь легко узнать по полосатому окрасу.

По сравнению с домашней свиньей, вепрь имеет большую голову с удлиненной мордой и хорошо развитыми клыками (особенно у самцов). Его туловище относительно короткое и сжатое по бокам, держится на крепких, высоких ногах.

Передняя часть тела развита значительно сильнее задней - поэтому высота в холке заметно превышает высоту в крестце.

Интересно, что у крупных особей длина головы может достигать до 60 см.

Фотоловушки в Карпатах установлены при поддержке WWF-Украина (фото предоставлено WWF-Украина)

Сезон тишины: почему сейчас важно не беспокоить обитателей леса

С 1 апреля по 15 июня в украинских лесах продолжается "сезон тишины", который символизирует особое время в жизни дикой природы, напоминают специалисты WWF-Украина. Ограничения этого периода определяет Закон Украины "О животном мире".

Ограничения "сезона тишины" распространяются на всех - граждан, пользователей угодий и субъектов хозяйствования. Главная цель - уменьшить уровень шума в природной среде.

В этот период запрещено организовывать громкие мероприятия на природе, использовать фейерверки, проводить взрывные работы и осуществлять стрельбу. В то же время из-за военного положения в некоторых регионах отдельные ограничения могут не применяться.

Сезон тишины касается не только животных, но и растительного мира. С 1 апреля по 15 июня запрещено проводить санитарные и формовочные рубки в воспроизводственных лесных участках, а также выжигать сухую растительность и ее остатки.

Во время отдыха на природе важно соблюдать тишину: не шуметь в лесах и возле водоемов, не разрушать гнезда, не трогать животных и их детенышей. Также собак следует держать на поводке.

Штрафы за нарушение режима тишины регламентирует ст. 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • для граждан - от 30 до 50 необлагаемых минимумов (от 510 до 850 грн);
  • для должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов (от 850 до 1190 грн).

Читайте также наше большое интервью с зоологом Игорем Диким о том, что происходит с редкими хищниками в Карпатах, как на них влияет джипинг, туристические локации и застройка ветряными мельницами.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах фотоловушки зафиксировали самца рыси по имени ID-4. Йоно прозвали "гиперактивным", потому что постоянно перемещается. Хищника "заметили" на территории Ужанского национального природного парка (Закарпатская область).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КарпатыЖивотные