СПА по-карпатски: "водные процедуры" диких свиней попали на фотоловушки (видео)

В Карпатах фотоловушки сняли, как дикие свиньи купаются, вычухиваются и держатся стада. Видео получили на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье.
РБК-Украина и WWF-Украина делится редкими кадрами из жизни дикой природы, которая обычно остается незамеченной человеком.
На одном из видео кабанчик купается в горном ручье. Кстати, грязевые и водные "ванны" помогают животным охлаждаться, избавляться от паразитов и ухаживать за кожей.
Еще на одном интересном фрагменте можно увидеть, как кабан старательно чешется о кору дерева - способ утолить зуд или очистить щетину от грязи. Дикие кабаны также активно метят территорию, используя мочу, экскременты и секрет желез, чтобы обозначать границы своих владений.
Они также трутся о деревья, оставляя шерсть и запах, а самцы часто делают характерные царапины на коре клыками. Это помогает им коммуницировать, охранять участки и предупреждать других о своем присутствии.
На другом видео можно наблюдать группу кабанов, которые передвигаются вместе и держатся как единое стадо.
Специальные фотоловушки установлены в рамках международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores / Поддержка сосуществования и сохранения карпатских крупных хищников) и используются для научного мониторинга дикой природы.
Благодаря этому удается наблюдать за поведением животных в естественной среде без вмешательства человека.
Дикая свинья (Sus scrofa), также известная как кабан дикий или вепрь, является предком большинства современных пород свиней и одним из самых распространенных наземных млекопитающих в мире. В Украине этот вид встречается в Карпатах (до высоты 1800 м), а также в лесной и лесостепной зонах.
"Кабаны ведут преимущественно ночной образ жизни и являются всеядными: основу их рациона составляют плоды, семена, корни и клубни, хотя они могут потреблять и животную пищу. Суточные переходы на кормежку не превышают 5-6 км. Только во время осенних путешествий кабаны могут преодолевать за сутки 20-40 км", - объясняют эксперты Всемирного фонда природы WWF-Украина.
Свинья дикая (вепрь) - мощное и выносливое животное с характерной внешностью. Ее тело коренастое, может достигать до 2 метров в длину, высота в холке - до 1,1 м, а вес - до 350 кг (самцы, как правило, значительно больше самок).
Тело покрыто жесткой щетиной, иногда с более тонким подшерстком, хотя в целом мех может быть довольно редким - только хвост имеет короткие волосы.
Окрас варьируется от темно-серого и черного до коричневого, а у многих особей заметны характерные "бакенбарды" и грива на затылке. Молодежь легко узнать по полосатому окрасу.
По сравнению с домашней свиньей, вепрь имеет большую голову с удлиненной мордой и хорошо развитыми клыками (особенно у самцов). Его туловище относительно короткое и сжатое по бокам, держится на крепких, высоких ногах.
Передняя часть тела развита значительно сильнее задней - поэтому высота в холке заметно превышает высоту в крестце.
Интересно, что у крупных особей длина головы может достигать до 60 см.
С 1 апреля по 15 июня в украинских лесах продолжается "сезон тишины", который символизирует особое время в жизни дикой природы, напоминают специалисты WWF-Украина. Ограничения этого периода определяет Закон Украины "О животном мире".
Ограничения "сезона тишины" распространяются на всех - граждан, пользователей угодий и субъектов хозяйствования. Главная цель - уменьшить уровень шума в природной среде.
В этот период запрещено организовывать громкие мероприятия на природе, использовать фейерверки, проводить взрывные работы и осуществлять стрельбу. В то же время из-за военного положения в некоторых регионах отдельные ограничения могут не применяться.
Сезон тишины касается не только животных, но и растительного мира. С 1 апреля по 15 июня запрещено проводить санитарные и формовочные рубки в воспроизводственных лесных участках, а также выжигать сухую растительность и ее остатки.
Во время отдыха на природе важно соблюдать тишину: не шуметь в лесах и возле водоемов, не разрушать гнезда, не трогать животных и их детенышей. Также собак следует держать на поводке.
Штрафы за нарушение режима тишины регламентирует ст. 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
