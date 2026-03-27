Медвежата в Карпатах попали на видео: уникальные кадры из фотоловушки

18:06 27.03.2026 Пт
3 мин
Как ведут себя медвежата в природе?
aimg Турликьян Татьяна
Медвежата в Карпатах попали на видео: уникальные кадры из фотоловушки Фото: бурый медведь (Ola Jennersten WWF-Sweden)

В Карпатах медведица вместе с малышами попала на видео. Новые видео получили благодаря фотоловушкам, установленным для научного мониторинга на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье.

Что стоит знать о медведях и представляют ли они опасность для людей - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Правда или миф: 10 фактов о медведях, в которые мы верили с детства

На кадрах видно самку с двумя годовалыми медвежатами и старшим - прошлогодним малышом, который помогает контролировать младших. Четверка держится вместе: меньшие находятся рядом с матерью, тогда как старший мишка держится немного в стороне.

Как отмечают специалисты Всемирного фонда природы WWF-Украина, животные на новых видео демонстрируют характерное для вида поведение - любопытство и любознательность.

Медведи - умные животные. Они внимательно исследуют окружающую среду, в том числе и саму фотоловушку.

Эту медведицу с потомством уже не впервые фиксируют в регионе - ранее в конце зимы она также попадала в фотоловушки на территории парка.

Медведица рожает малышей прямо во время зимнего сна

В природе медведицы рожают малышей обычно в январе-феврале прямо во время зимнего сна.

Вопреки распространенному мнению, медведи не впадают в настоящую спячку. Их состояние правильнее назвать зимним сном, потому что они сохраняют полную жизнеспособность, чувствительность, а в случае опасности покидают свою берлогу и бродят по лесу в поисках новой.

Новорожденные медвежата очень маленькие - длиной около 20-25 см и массой примерно 500 г.

Самка выкармливает их молоком в течение 4-5 месяцев, а вместе с матерью медвежата остаются до трех лет. Часто рядом с новорожденными находятся и прошлогодние медвежата (обычно также самки) - так называемые "пестуны". Они даже зимуют вместе в одной берлоге.

В то же время первый год жизни медвежат является самым сложным: смертность молодняка может достигать около 50%. При этом обычно самка рожает 1-2 малышей (хотя в благоприятных условиях их может быть больше).

Медведь и человек: основы сожительства

После пробуждения от зимнего сна медведицы с медвежатами особенно уязвимы. В этот период животные ослаблены и голодны, поэтому могут чаще приближаться к человеческим поселениям в поисках пищи.

Сейчас, по официальным оценкам, в Украинских Карпатах проживает около 350 бурых медведей. В последние годы их также периодически фиксируют на территории Полесья.

Медведь не рассматривает человека как добычу и обычно избегает встреч, если заранее чувствует его присутствие. В то же время животное может представлять опасность, если чувствует угрозу для себя или своего потомства. Наибольший риск возникает именно при встрече с медведицей с малышами.

Чтобы предотвратить конфликты, специалисты WWF-Украина рекомендуют использовать проверенные и гуманные способы защиты хозяйств. Самым эффективным из них является электрическое ограждение (электропастух), которое не вредит животному, а лишь отпугивает его и формирует устойчивое поведение избегания.

Дополнительно в долинах для защиты скота используют пастушьих собак, которые заблаговременно сигнализируют о приближении хищника. Важным фактором также является ответственное обращение с отходами - остатки пищи и несанкционированные свалки часто привлекают диких животных.

Исследование WWF-Украина совместно с Верховинским национальным природным парком (2018-2023) показало, что распространение электрических ограждений существенно уменьшает количество конфликтов. Доля хозяйств, которые сталкивались с ними, снизилась с 29% до 17% за шесть лет, хотя нападения на пасеки остаются самыми распространенными.

В рамках этой работы WWF-Украина уже передал общинам Карпатского региона 45 электроограждений. Они доказали свою эффективность в защите пасек, скота и фермерских хозяйств и помогают людям и дикой природе сосуществовать без конфликтов.

Читайте также: Бежать или замереть: как выжить при встрече с медведем в Карпатах
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны