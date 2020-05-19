НБУ виступив проти створення державного "поштового" банку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Надання "Укрпошті" права надавати банківські послуги збільшить монополізм, вважають у НБУ

Національний банк України (НБУ) виступає проти пропозиції народних депутатів дозволити державній "Укрпошті" надавати банківські послуги. Така ініціатива передбачена законопроектами №2788-д та №2788, які сьогодні може розглянути Верховна рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби НБУ.

"Національний банк виступає проти ухвалення цих проектів закону та проти створення державного "поштового" банку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, роль держави у банківському секторі має зменшуватися, а не рости. Сьогодні частка держави - 55%, НБУ спільно з урядом плануємо її зменшити до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків.

"Розширення статусу "Укрпошти" - це крок до збільшення монополії держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, це неконкурентно, "Укрпошта" опиниться привілейованому стані, якщо порівняти з тими ж банками. Це також ризиковано, оскільки "Укрпошта" не розуміє реальної вартості ведення банківського бізнесу, вважають в НБУ.

"Тому ми закликали уряд та Верховну раду висловити спільну позицію та відхилити ці законопроекти", - йдеться в повідомленні.

У НБУ вважають, що "Укрпошта" може надавати у сільській місцевості агентські послуги від імені банків. В "Укрпошти" широка мережа, тому це було б доцільно для підвищення фінансової інклюзії.

""Укрпошта" може працювати у межах нового платіжного законодавства. Нова редакція закону "Про платіжні послуги" дозволить поштовому оператору вести рахунки клієнтів та забезпечувати розрахунки, а також випускати власні платіжні картки без участі банку", - наголосили в НБУ.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

Автор: Олександр Білоус