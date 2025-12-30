ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия закрывает дело против российского олигарха Усманова "в обмен" на штраф

Германия, Вторник 30 декабря 2025 19:55
UA EN RU
Германия закрывает дело против российского олигарха Усманова "в обмен" на штраф Фото: российский олигарх Алишер Усманов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Прокуратура Мюнхена прекратит расследование против российского олигарха Алишера Усманова после выплаты им штрафа в 10 млн евро. Его подозревают в нарушении санкций и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

После получения штрафа расследование против олигарха, которое три года назад привело к полицейским рейдам по десяткам объектов недвижимости в Германии, прекратят.

По словам немецких прокуроров, Усманова подозревают в переводе около 1,5 млн евро для управления объектами недвижимости в городе Роттах-Эгерн к югу от Мюнхена через иностранные компании. Это произошло через несколько месяцев после введения санкций.

Кроме того, российского олигарха обвинили в том, что он не задекларировал ювелирные изделия, картины и вина. Защитники Усманова обжаловали все обвинения, а также применимость европейского законодательства в этом деле.

Прокуроры сообщили, что после уплаты штрафа расследование прекратят в соответствии с уголовным законодательством Германии.

Что известно об Усманове

Российско-узбекский бизнесмен Алишер Усманов в 2013 году возглавил список самых богатых людей Британии, с оценкой состояния в 20,4 млрд долларов. Его бизнес-империя включала производителя железной руды Metalloinvest, мобильного оператора MegaFon и инвестиции в интернет-компании, такие как Mail.ru.

Его состояние уменьшилось после введения международных санкций в 2022 году. Они были наложены после вторжения России в Украину, и включали замораживание активов и запрет на поездки.

По состоянию на 15 марта 2022 года его состояние уменьшилось почти на 25% по сравнению с 22 февраля 2022 года, что свидетельствует о существенном влиянии санкций на его финансовое положение.

Несмотря на санкции, в начале 2025 года состояние российского бизнесмена выросло на 3,9 млрд долларов, достигнув 17,1 млрд долларов.

Напомним, в августе 2025 года Усманов, который находится под европейскими санкциями, пытался добиться их смягчения. В частности, его адвокат требовал от Федерального суда Германии разрешения на иск против Совета ЕС за "клевету".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем