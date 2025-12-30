Германия закрывает дело против российского олигарха Усманова "в обмен" на штраф

Прокуратура Мюнхена прекратит расследование против российского олигарха Алишера Усманова после выплаты им штрафа в 10 млн евро. Его подозревают в нарушении санкций и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

После получения штрафа расследование против олигарха, которое три года назад привело к полицейским рейдам по десяткам объектов недвижимости в Германии, прекратят.

По словам немецких прокуроров, Усманова подозревают в переводе около 1,5 млн евро для управления объектами недвижимости в городе Роттах-Эгерн к югу от Мюнхена через иностранные компании. Это произошло через несколько месяцев после введения санкций.

Кроме того, российского олигарха обвинили в том, что он не задекларировал ювелирные изделия, картины и вина. Защитники Усманова обжаловали все обвинения, а также применимость европейского законодательства в этом деле.

Прокуроры сообщили, что после уплаты штрафа расследование прекратят в соответствии с уголовным законодательством Германии.

Что известно об Усманове

Российско-узбекский бизнесмен Алишер Усманов в 2013 году возглавил список самых богатых людей Британии, с оценкой состояния в 20,4 млрд долларов. Его бизнес-империя включала производителя железной руды Metalloinvest, мобильного оператора MegaFon и инвестиции в интернет-компании, такие как Mail.ru.

Его состояние уменьшилось после введения международных санкций в 2022 году. Они были наложены после вторжения России в Украину, и включали замораживание активов и запрет на поездки.

По состоянию на 15 марта 2022 года его состояние уменьшилось почти на 25% по сравнению с 22 февраля 2022 года, что свидетельствует о существенном влиянии санкций на его финансовое положение.

Несмотря на санкции, в начале 2025 года состояние российского бизнесмена выросло на 3,9 млрд долларов, достигнув 17,1 млрд долларов.