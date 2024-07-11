Союзники Украины создали фонд коалиции дронов, в него внесут 45 млн евро

Как отметили в ведомстве, члены коалиции дронов вчера, 10 июля, подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления деятельности коалиции, структуру управления и механизмы закупок.

"В соответствии с этим меморандумом мы создаем общий фонд коалиции дронов под руководством Великобритании, позволяющий осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной доставки дронов", - уточнили в Минобороны.

По состоянию на данный момент Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция обязались внести в фонд в общей сложности более 45 млн евро. Также ожидаются и другие взносы.

В британском ведомстве подчеркнули, что коалиция планирует поставить в Украину миллион FPV-дронов. Также участники коалиции работают над поставками и других беспилотников, в том числе разведывательных, ударных, модернизированных с помощью искусственного интеллекта.