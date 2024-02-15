Британия вместе с Латвией возглавит коалицию дронов и поставит Украине тысячи БПЛА

Великобритания поставит Украине еще тысячи дронов в рамках своего пакета стоимостью 200 млн фунтов. Вместе с Латвией она возглавит крупную коалицию дронов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я с гордостью сообщаю, что Великобритания и Латвия будут совместно возглавлять международную коалицию по созданию жизненно важного потенциала Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Шаппс заявил, что Украине предоставят "возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях".

Коалиция дронов

Напомним, Латвия возглавила коалиции дронов для Украины, к которой присоединились уже более 20 стран.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.