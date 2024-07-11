UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Союзники України створили фонд коаліції дронів, до нього внесуть 45 млн євро

Фото: союзники України створили фонд коаліції дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Партнери України, які входять до коаліції дронів, створили спільний фонд. Кошти звідти використатимуть спільні закупівлі безпілотників для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.

Як зазначили у відомстві, члени коаліції дронів учора, 10 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівель.

"Відповідно до цього меморандуму ми створюємо загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який дозволяє здійснювати спільні закупівлі для швидкої та ефективної доставки дронів", - уточнили в Міноборони.

Станом на даний момент Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція зобов'язалися внести до фонду понад 45 млн євро. Також очікуються й інші внески.

У британському відомстві наголосили, що коаліція планує поставити в Україну мільйон FPV-дронів. Також учасники коаліції працюють над постачанням і інших безпілотників, у тому числі розвідувальних, ударних, модернізованих за допомогою штучного інтелекту.

Коаліція дронів

Нагадаємо, союзники України цього року створили коаліцію дронів, мета якої надавати українським захисникам безпілотники для захисту від російських окупантів.

Коаліцію очолили Латвія та Британія. Зокрема, Латвія надає промисловості та військовим полігон для тестування безпілотників, щоб постійно удосконалювати безпілотні технології.

При цьому Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю безпілотників з видом від першої особи (FPV). Вже надійшло 265 заявок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛатвіяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в УкраїніДрони