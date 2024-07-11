Союзники України створили фонд коаліції дронів, до нього внесуть 45 млн євро

Як зазначили у відомстві, члени коаліції дронів учора, 10 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівель.

"Відповідно до цього меморандуму ми створюємо загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який дозволяє здійснювати спільні закупівлі для швидкої та ефективної доставки дронів", - уточнили в Міноборони.

Станом на даний момент Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція зобов'язалися внести до фонду понад 45 млн євро. Також очікуються й інші внески.

У британському відомстві наголосили, що коаліція планує поставити в Україну мільйон FPV-дронів. Також учасники коаліції працюють над постачанням і інших безпілотників, у тому числі розвідувальних, ударних, модернізованих за допомогою штучного інтелекту.