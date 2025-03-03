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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Союзники Украины не могут согласиться на слабую мирную сделку, - Стармер

Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны-союзники Украины не могут позволить заключить слабую сделку по завершению войны, как в случае с "Минскими соглашениями".

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Стармер заверил, что он готов развернуть контингент и авиацию, чтобы обеспечить мир между Украиной и Россией. При этом он обратил внимание на провал предыдущих соглашений о прекращении огня. 

Премьер напомнил, что война в Украине началась не три года назад, а вторжение в 2022 году было "всего лишь последней и самой жестокой эскалацией".

По его словам, решение российского диктатора Владимира Путина о вторжении в 2022 году продемонстрировало "калибр его слов".

Отправка британского контингента в Украину

Напомним, премьер Британии Кир Стармер уже несколько раз заявлял о том, что он готов отправить в Украину британских солдат, чтобы они обеспечивали мир в Украине. Такой сценарий возможен в случае мирного соглашения между Украиной и Россией.

При этом Стармер заявил о создании коалиции стран, которые будут готовы обеспечить мир в Украине. В частности, речь идет о государствах, которые готовы отправить своих военных.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы партнеры предоставили гарантии безопасности до перемирия с Россией. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия нарушала режим прекращения огня и к ней нет доверия.

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Российская ФедерацияВеликобританияМирные переговорыВойна в УкраинеКир Стармер