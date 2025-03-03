Союзники України не можуть погодитися на слабку мирну угоду, - Стармер

Стармер запевнив, що він готовий розгорнути контингент і авіацію, щоб забезпечити мир між Україною і Росією. При цьому він звернув увагу на провал попередніх угод про припинення вогню.

Прем'єр нагадав, що війна в Україні почалася не три роки тому, а вторгнення у 2022 році було "всього лише останньою і найжорстокішою ескалацією".

За його словами, рішення російського диктатора Володимира Путіна про вторгнення у 2022 році продемонструвало "калібр його слів".