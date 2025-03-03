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Союзники України не можуть погодитися на слабку мирну угоду, - Стармер

Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни-союзники України не можуть дозволити укласти слабку угоду щодо завершення війни, як у випадку з "Мінськими угодами".

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Стармер запевнив, що він готовий розгорнути контингент і авіацію, щоб забезпечити мир між Україною і Росією. При цьому він звернув увагу на провал попередніх угод про припинення вогню.

Прем'єр нагадав, що війна в Україні почалася не три роки тому, а вторгнення у 2022 році було "всього лише останньою і найжорстокішою ескалацією".

За його словами, рішення російського диктатора Володимира Путіна про вторгнення у 2022 році продемонструвало "калібр його слів".

Відправлення британського контингенту в Україну

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер уже кілька разів заявляв про те, що він готовий відправити в Україну британських солдатів, щоб вони забезпечували мир в Україні. Такий сценарій можливий у разі мирної угоди між Україною і Росією.

При цьому Стармер заявив про створення коаліції країн, які будуть готові забезпечити мир в Україні. Зокрема, йдеться про держави, які готові відправити своїх військових.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб партнери надали гарантії безпеки до перемир'я з Росією. Глава держави неодноразово наголошував, що Росія порушувала режим припинення вогню і до неї немає довіри.

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Російська ФедераціяВеликобританіяМирні переговориВійна в УкраїніКір Стармер