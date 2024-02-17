Союзники планируют вооружить Украину тысячами дронов с искусственным интеллектом, - СМИ

Британия работает со странами, в том числе с Соединенными штатами Америки (США), над вооружением Украины тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Военные планировщики Запада, которые разрабатывают технологию считают, что это позволит Украине подавить определенные позиции врага благодаря вышеупомянутым БпЛА. Они отметили, что беспилотники могут поставить Киеву уже в течение нескольких следующих месяцев, впрочем, сроки все же могут быть нарушены.
"Беспилотники приобретают все большее значение в российско-украинской войне, поскольку конфликт приближается к двухлетней отметке, и продолжается глобальная гонка за разработку новых технологий, которые могут определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых дронов для поддержки вторжения и получила значительные поставки от своего союзника Ирана", - объясняет издание.
Внимание к БпЛА появилось в то время, когда Украина столкнулась с нехваткой артиллерии, что может стать критическим в течение следующих трех месяцев, в связи с чем военным, возможно, придется принять решение сосредоточиться на более узком фронте войны.
"Хотя новые возможности беспилотников не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь смягчить часть этой нехватки и создать новую динамику на поле боя, говорят люди", - пишет Bloomberg.
Как пояснил один из собеседников издания, дроны с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
Как заявил Умеров, 17 февраля, коалиция дронов официально стартовала.
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