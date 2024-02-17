UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Союзники планують озброїти Україну тисячами дронів зі штучним інтелектом, - ЗМІ

Фото: Британія та союзники планують озброїти Україну тисячами дронів зі штучним інтелектом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія працює з країнами, у тому ж числі й зі Сполученими штатами Америки (США), над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників зі штучним інтелектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Військові планувальники Заходу, які розробляють технологію вважають, що це дозволить Україні придушити певні позиції ворога завдяки вищезгаданим БпЛА. Вони відзначили, що безпілотники можуть поставити Києву вже протягом кількох наступних місяців, втім, терміни все ж можуть бути порушені. 

"Безпілотники набувають все більшого значення в російсько-українській війні, оскільки конфлікт наближається до дворічної позначки, і триває глобальна гонка за розробку нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових дронів для підтримки вторгнення і отримала значні поставки від свого союзника Ірану", - пояснює видання. 

Увага до БпЛА з'явилась в той час, коли Україні зіткнулась з нестачею артилерію, що може стати критичним протягом наступних трьох місяців, у зв'язки з чим військовим, можливо, доведеться прийняти рішення зосередитися на більш вузькому фронті війни. 

"Хоча нові можливості безпілотників не замінять нагальну потребу в снарядах, вони можуть допомогти пом'якшити частину цієї нестачі і створити нову динаміку на полі бою, кажуть люди", - пише Bloomberg. 

Як пояснив один із співрозмовників видання, дрони зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як заявив Умєров, 17 лютого, коаліція дронів офіційно стартувала

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВеликобританія