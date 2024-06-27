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В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, - СМИ

НАТО, Четверг 27 июня 2024 13:32
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В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, - СМИ Фото: НАТО обсуждает ежегодную помощь Украине в размере 40 млрд евро (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Страны-члены НАТО обсуждают идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 миллиардов евро в год для Украины. Несмотря на это, некоторые союзники остаются скептическими относительно принятия данного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают в издании, некоторые страны-члены НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине, которые должны обеспечить большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.

По информации источников, в настоящее время страны расходятся во мнениях относительно того, как обеспечить корректную работу данных обязательств на предстоящие годы.

Отмечается, что некоторые союзники опасаются формализовать обязательства по конкретной цифре и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне.

В то же время другие опасаются обнародовать точные цифры своих вкладов, чтобы не раскрыть информацию о настоящем объеме их помощи Украине.

Вероятные сценарии

Собеседники издания отметили, что хотя многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро помощи Украине будут отнесены к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Впрочем, это может это навредить собственной обороноспособности союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Саммит НАТО в июле

Кроме того, союзники по НАТО до сих пор согласовывают формулировки для заявления лидеров на саммите в июле, в котором будет описан прогресс Украины на пути вступления в Альянс.

Хотя в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против того, чтобы называть путь Украины к членству в НАТО "необратимым", и вместо этого настаивают на формулировке о "городах к членству", говорят источники.

Помощь НАТО Украине

Напомним, сегодня сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложена новая штаб-квартира для управления военной помощью в рамках гарантии долгосрочной приверженности альянсу безопасности страны, провозглашенной "мостом" к возможному членству Киева.

Ранее Столтенберг говорил, что альянс создаст постоянную структуру по организации поставок оружия Украине и их финансированию.

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