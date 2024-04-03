Союзники не предоставили Украине достаточно ПВО, кто-то должен принять решение, - Кулеба

Страны Запада до сих пор не передали Украине достаточное количество систем противовоздушной обороны. Чтобы изменить ситуацию, нужна политическая воля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Партнеры предоставили нам различные системы (противовоздушной обороны -ред.), мы ценим это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в распоряжении партнеров Украины находится более 100 зенитных ракетных комплексов Patriot, но они до сих пор не готовы передать даже пять-семь дополнительных систем. Такое количество является минимально необходимым для нашей страны.

"Неужели это такая большая проблема? Неужели невозможно предоставить Украине минимальный запрос?... И решение есть. Это просто вопрос политической воли. Кто-то должен принять решение", - добавил министр.

По словами Кулебы, он не преувеличивает, когда допускает возможность войны в Европе и ракетных ударов по Брюсселю, если Украина не победит.

"Поэтому лучший способ спасти ваши Patriot от перехвата ракет (над вашими странами - ред.) и ваших солдат от гибели - это отправить ваши Patriot в Украину и дать украинским солдатам все, что им нужно", - подчеркнул глава МИД.