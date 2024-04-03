Союзники не надали Україні достатньо ППО, хтось має ухвалити рішення, - Кулеба

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони - ред.), ми цінуємо це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у розпорядженні партнерів України перебуває понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість є мінімально необхідною для нашої країни.

"Невже це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит?... І рішення є. Це просто питання політичної волі. Хтось має ухвалити рішення", - додав міністр.

За словами Кулеби, він не перебільшує, коли допускає можливість війни в Європі та ракетних ударів по Брюсселю, якщо Україна не переможе.

"Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами - ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - наголосив глава МЗС.