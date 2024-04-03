ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Союзники не надали Україні достатньо ППО, хтось має ухвалити рішення, - Кулеба

Брюссель, Середа 03 квітня 2024 15:41
UA EN RU
Союзники не надали Україні достатньо ППО, хтось має ухвалити рішення, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу досі не передали Україні достатньо систем протиповітряної оборони. Щоб змінити ситуацію, потрібна політична воля.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони - ред.), ми цінуємо це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у розпорядженні партнерів України перебуває понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість є мінімально необхідною для нашої країни.

"Невже це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит?... І рішення є. Це просто питання політичної волі. Хтось має ухвалити рішення", - додав міністр.

За словами Кулеби, він не перебільшує, коли допускає можливість війни в Європі та ракетних ударів по Брюсселю, якщо Україна не переможе.

"Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами - ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - наголосив глава МЗС.

Обстріл України

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили обстріли України. За тиждень вони провели кілька масованих ударів по нашій країні. Під час одного з обстрілів ворог використав понад 150 дронів та ракет.

Також окупанти стали частіше бити по нашій країні балістичними ракетами. Україна має лише кілька систем ППО, які можуть збивати такі цілі. Одна з них - Patriot.

На тлі обстрілів українські чиновники неодноразово закликали країни Заходу розпочати постачання додаткових Patriot до України для захисту мирних мешканців. Зокрема, Кулеба сьогодні, 3 квітня, обговорив таку допомогу з головами МЗС Польщі та Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України ППО Дмитро Кулеба Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації