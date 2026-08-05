Трамп анонсировал, что Ормузский пролив вскоре будет открыт

Президент США Дональд заявил, что вскоре все проливы на Ближнем Востоке закрытые после войны с Ираном вновь будут открыты. По его словам, это может произойти либо после переговоров, либо после удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

По словам Трампа, США готовили мощнейшую атаку по Ирану, однако. Тегеран якобы обратился к Вашингтону с запросом о переговорах.

"Проливы очень скоро будут открыты. Или по ним (по Ирану - ред.) нанесут очень сильный удар, и тогда проливы будут открыты. Мы готовили мощнейшую атаку - крупнейшую со времен Второй мировой войны. И они позвонили мне и очень вежливо сказали: "Пожалуйста, мы можем поговорить?"... А я сказал: "Да, мы можем поговорить. Давайте доведем дело до конца", - сказал Трамп.

Тут в этом контексте глава Белого вновь повторял свой тезис, что типо не будет иметь ядерного оружия. Как утверждает Трамп, Тегеран не сможет его получить и это будет оформлено официально.

"Если они снова откажутся от своих обязательств, им конец? Что ж, если они снова откажутся, по ним нанесут очень сильный удар. Они это знают. Они это понимают. У меня нет выбора. У них не может быть ядерного оружия. Всё очень просто", - подчеркнул президент США.