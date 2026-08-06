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Иран угрожает атаковать страны Персидского залива, если США начнут новые удары, - Reuters

00:19 06.08.2026 Чт
2 мин
Что сказала иранская сторона странам Персидского залива?
aimg Эдуард Ткач
Иран угрожает атаковать страны Персидского залива, если США начнут новые удары, - Reuters Фото: переговоры от иранской стороны вел глава МИД (Getty Images)
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Иран предупредил страны Персидского залива, что любые новые атаки США на иранскую территории вызовут ответные меры по их странам и энергетической инфраструктуре во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, предупреждение было передано в ходе многочисленных дипломатических контактов после того, как президент США Дональд Трамп 28 июля пригрозил нанести удар по энергетической сети и инфраструктуре Ирана.

В частности, два чиновника Ирана, два источника из стран Персидского залива, а также высокопоставленный региональный дипломат, рассказали, что диалог вел глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он говорил со своими коллегами из Турции, Саудовской Аравии, Катара, а также с командующим армии Пакистана.

В ходе разговора Аракчи призвал союзников США в Персидском заливе использовать свое влияние на Трампа, чтобы отговорить его от возобновления ударов по Ирану. Он предупредил, что любая атака на иранскую территорию вызовет ответные меры против американских активов и энергетических объектов по всему Персидскому заливу.

По словам дипломата, в каждом разговоре Аракчи повторил одно и то же - Иран готов к ответным мерам, но поиск дипломатического решения является лучшим способом избежать более широкой эскалации и разрушений.

"Иранское предупреждение было недвусмысленным: если Америка нанесет удар по иранской инфраструктуре, Иран ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям", - сказал один из источников.

Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поговорил с Трампом, призвав его отложить военные действия, вернуться к переговорам, добиться прекращения огня и добиваться дипломатического урегулирования.

Уже 2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить атаку на Иран "при условии быстрого заключения сделки".

Что предшествовало

Напомним, в СМИ недавно была информация, что США совместно с Израилем готовили масштабные удары по энергетике Ирана в прошедшие выходные - 1 и 2 августа. Однако по итогу этих ударов не произошло.

Более того, в Axios 5 августа вышел материал, что уже в этот день США готовятся объявить о сделке с Ираном, которая вновь откроет Ормузский пролив. Официального оглашения пока еще не было, но важно добавить, что 5 августа закончится в США тогда, когда в Киеве наступит 7 утра 6 августа. То есть - время еще есть.

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