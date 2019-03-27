Спільне тренування ВМС України та Франції пройшло у Чорному морі

Міністерство оборони України повідомляє, що Військово-морські сили України та Франції провели в Чорному морі тренування типу "PASSEX". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

У ході тренування ВМС двох країн відпрацювали взаємодію у складі загону кораблів та спільні протимінні дії.

Фото: тренування

"В акваторії Чорного моря тральщик "Капрікорн" Військово-морських сил Французької Республіки спільно з ракетним катером "Прилуки" Військово-морських сил ЗС України провів тренування типу "PASSEX". Під час морських маневрів основна увага приділялася підвищенню взаємосумісності, відпрацюванню взаємодії у складі загону кораблів, а також здійсненню спільних протимінних дій відповідно", - вказано у повідомленні.

У ВМС зазначили, що відпрацювання спільних тренувальних дій з іноземними кораблями на практиці дозволить досягти оперативну та технічну сумісність з флотами країн-членів НАТО.

"Тренування "PASSEX" є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО й країн-партнерів", - сказано у повідомленні.

Крім того, за словами командира тральщика "Капрікорн" ВМС Франції Венсана Маньяна, постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу "PASSEX" сприяє не лише досягненню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО, а й значно посилює безпеку в Чорноморському басейні.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що у 2019 році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Як писало РБК-Україна, 25 березня в окупованому РФ Криму почалися масштабні навчання повітряно-десантних військ за участю півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки.