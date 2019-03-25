ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Криму почалися масштабні навчання російських десантників

Новини » Політика    25.03.2019 - 19:17
В окупованому Криму почалися масштабні навчання російських десантників
Фото: військові навчання (facebook.com/mod.mil.rus)

У навчаннях задіяні понад 1,5 тис. десантників, більше 300 одиниць бойової техніки

Сьогодні, 25 березня, в окупованому Криму почалися масштабні навчання повітряно-десантних військ за участю півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Російської Федерації.

У навчаннях задіяні понад 1,5 тис. десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

У відомстві повідомляють, що в ході навчання відпрацьовуються питання перекидання військ на великі відстані "комбінованим способом і в найкоротші терміни".

Окупанти проводять десантування особового складу і військової техніки з літаків військово-транспортної авіації, а також висадку підрозділів повітряно-десантних військ з бойових десантних кораблів "з метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника і табори підготовки незаконних збройних формувань".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська розвідка зафіксувала підготовку РФ до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.

Крім того, 18 березня у Грузії розпочалися командно-масштабні навчання NATO-Georgia Exercise 2019 з участю представників 24 країн НАТО і партнерів альянсу.

Посольство США закликало Росію негайно звільнити українських моряків Німецькі політики планують відвідати Крим
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Російська ФедераціяКримвоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся