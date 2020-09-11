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У Берліні не визначилися із датою саміту лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак

Берлін, П'ятниця 11 вересня 2020 23:29
У Берліні не визначилися із датою саміту лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Під час переговорів у Берліні 11 вересня на рівні політичних радників країн-учасниць "нормандського формату" не було досягнуто домовленості про дату наступного саміту лідерів "четвірки". Однак процес "рухається вперед".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак за результатами переговорів, пише "Укрінформ".

Він висловив сподівання, що саміт може відбутися до кінця поточного року.

"Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося в Берліні 11 вересня.

Раніше президент України Володимир Зеленський сподівався, що після зустрічі політичних радників в Берліні відбудеться зустріч в нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

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