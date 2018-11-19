Саудівський король у зверненні до підданих проігнорував вбивство Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Король не згадав бурю обурення, що обрушилася на наслідного принца Мухаммеда

Саудівський король Салман, виступаючи перед підданими з промовою про пріоритети Саудівської Аравії на майбутній рік, не згадав вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі, в якому західні спецслужби імовірно звинувачують наслідного саудівського принца Мухаммеда бін Салмана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

"Король не згадав бурю обурення, що обрушилася на наслідного принца Мухаммеда, і сказав лише, що йому доручив приділити увагу розвитку можливостей саудівської молоді", - відзначило агентство.

Нагадаємо, Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі в посольстві країни в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.