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Саудівський король у зверненні до підданих проігнорував вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    19.11.2018 - 19:31
Саудівський король у зверненні до підданих проігнорував вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Король не згадав бурю обурення, що обрушилася на наслідного принца Мухаммеда

Саудівський король Салман, виступаючи перед підданими з промовою про пріоритети Саудівської Аравії на майбутній рік, не згадав вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі, в якому західні спецслужби імовірно звинувачують наслідного саудівського принца Мухаммеда бін Салмана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

"Король не згадав бурю обурення, що обрушилася на наслідного принца Мухаммеда, і сказав лише, що йому доручив приділити увагу розвитку можливостей саудівської молоді", - відзначило агентство.

Нагадаємо, Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі в посольстві країни в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

 

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Новини України Джамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
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